Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı - Haberler

Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Arnavut oyuncu Ermir Lenjani ile mukavele imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Arnavut oyuncu Ermir Lenjani ile mukavele imzaladı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen, 32 yaşındaki Arnavut milli sol bek oyuncusu Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Lenjani'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."
AA / Süha Gür - Spor