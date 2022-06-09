Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Arnavut oyuncu Ermir Lenjani ile mukavele imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Arnavut oyuncu Ermir Lenjani ile mukavele imzaladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen, 32 yaşındaki Arnavut milli sol bek oyuncusu Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Lenjani'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

AA / Süha Gür - Spor

İsviçre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title