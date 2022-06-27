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Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna dahil etti

AA - Emre Doğan - Spor
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Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna dahil etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.

AA / Emre Doğan - Spor

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