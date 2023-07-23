Ümraniyespor, Daouda Karamoko Bamba ile anlaşma sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Daouda Karamoko Bamba ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bamba daha önce Altay ve CSKA Sofya'da forma giymişti.