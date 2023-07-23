Ümraniyespor, Daouda Karamoko Bamba ile anlaşma sağladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Daouda Karamoko Bamba ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bamba daha önce Altay ve CSKA Sofya'da forma giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Daouda Karamoko Bamba ile anlaşmaya vardı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki Fildişi Sahilili santrafor Daouda Karamoko Bamba'yı 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bamba'ya 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Daha önce Altay forması da giyen Bamba, son olarak CSKA Sofya'da oynuyordu.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor