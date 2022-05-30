Ümraniyespor'dan Vrsajevic'e veda - Haberler

Ümraniyespor'dan Vrsajevic'e veda
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, futbolcusu Avdija Vrsajevic için veda mesajı yayımladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, futbolcusu Avdija Vrsajevic için veda mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "2020-21 sezonunda kulübümüze katılan ve şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Avdija Vrsajevic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor