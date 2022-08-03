Ümraniyespor'dan oyuncusu Yacine Bammou'nun ayrılığına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Ümraniyespor'dan oyuncusu Yacine Bammou'nun ayrılığına ilişkin açıklama Açıklaması

Ümraniyespor'dan oyuncusu Yacine Bammou'nun ayrılığına ilişkin açıklama Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, oyuncusu Yacine Bammou'nın kontratını haksız şekilde tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, oyuncusu Yacine Bammou'nın kontratını haksız şekilde tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa doğumlu Faslı futbolcunun 4 Temmuz tarihinde ailevi sorunlarını bahane ederek sözleşmesini karşılıklı feshetmek için Ümraniyespor'a talepte bulunduğu belirtildi.

Söz konusu talebin reddedildiği vurgulanarak, "Futbolcu, disiplin talimatlarına aykırı olarak kulübümüzden izinsin ülkeyi terk etmiş, takımımızın 11 Temmuz 2022 tarihinde başlayan İstanbul kampına ve 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Erzurum kampına mazeretsiz olarak katılmamıştır. Noter aracılığıyla ihtar yapılmış, oyuncunun 72 saat içinde savunma yapması istenmiş, ancak Bammou savunma hakkını kullanmamıştır." denildi.

30 yaşındaki forvetin telefondan kulüp başkanı Tarık Aksar ve sportif direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'na, Türkiye'yi terk ettiği, başka bir takımla anlaştığı ve Türkiye'ye dönmeyeceğine ilişkin mesajlar attığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunlara ek olarak güvenli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, kontratlı oyuncumuzun Katar Futbol Federasyonuna bağlı Al-Shamal takımıyla görüşmeler yaptığını, sağlık kontrolünden geçtiğini ve antrenmanlara çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. 18 Temmuz Pazartesi günü kontratını tek taraflı haksız fesih yapmış olup, 25 Temmuz Pazar günü hem oyuncu hem de ilgili kulüp transferi açıklamıştır. Kulübümüzün Bammou'ya hiçbir borcu bulunmamakta olup; oyuncu, ilgili kulüp tarafından aleni şekilde ayartılmıştır. Futbolcu ve kulüp hakkında tüm yasal haklarımızı arayacağımızı, yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna bildiririz."

AA / Süha Gür - Spor

İstanbul Fransa Spor Haberler

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