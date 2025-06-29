Ümraniyespor'da Ömür Aydın Yeniden Başkan Seçildi
Trendyol 1. Lig ekibinden Ümraniyespor'un başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Ömür Aydın, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Aydın, kulübün geleceği için taraftarlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkan seçildi.
Ümraniyespor Kulübü'nde başkanlık seçimleri, Ümraniyespor kulüp binasında gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde, mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz" dedi.
Ümraniyespor yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şöyle:
Yönetim Kurulu (Asil):
1 - Ömür Aydın
2 - Rıdvan Erbaş
3 - Orhan Tolga Balarısı
4 - Kemal Önkol
5 - Fatih Çevik
6 - Oğuzhan Gündüz
7 - Doğan Coşkun
8 - Süleyman Emin Kaplan
9 - Şükrü Gökhan
10 - Gökhan İbrahimoğlu
11 - İlyas Çelik
Yönetim Kurulu (Yedek):
1 - İsmail Önalan
2 - Cem Sultan Yazıcı
3 - Serdar Zirekoğlu
4 - Avni Karal
5 - Talip Enes
Denetim Kurulu
Asil Üyeler
1 - Mucip Kopuz
2 - Ziya Keskin
3 - Emre Koç
Yedek Üyeler:
1 - Selahi Soydan
2 - Gürkan Selamcı
3 - Muharrem Altıntaş - İSTANBUL