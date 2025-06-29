Ümraniyespor'da Ömür Aydın Yeniden Başkan Seçildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkan seçildi.

Ümraniyespor Kulübü'nde başkanlık seçimleri, Ümraniyespor kulüp binasında gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde, mevcut Başkan Ömür Aydın, yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz" dedi.

Ümraniyespor yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şöyle:

Yönetim Kurulu (Asil):

1 - Ömür Aydın

2 - Rıdvan Erbaş

3 - Orhan Tolga Balarısı

4 - Kemal Önkol

5 - Fatih Çevik

6 - Oğuzhan Gündüz

7 - Doğan Coşkun

8 - Süleyman Emin Kaplan

9 - Şükrü Gökhan

10 - Gökhan İbrahimoğlu

11 - İlyas Çelik

Yönetim Kurulu (Yedek):

1 - İsmail Önalan

2 - Cem Sultan Yazıcı

3 - Serdar Zirekoğlu

4 - Avni Karal

5 - Talip Enes

Denetim Kurulu

Asil Üyeler

1 - Mucip Kopuz

2 - Ziya Keskin

3 - Emre Koç

Yedek Üyeler:

1 - Selahi Soydan

2 - Gürkan Selamcı

3 - Muharrem Altıntaş - İSTANBUL