Ümraniyespor'da Ömür Aydın başkan seçildi
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Ümraniyespor'un yeni başkanı, bugün yapılan genel kurulda belli oldu. Başkanlık görevine Ömür Aydın seçildi. Aydın, bir önceki dönem başkanı Tarık Aksar'a teşekkür ederek; altyapı, tesisleşme ve gençleşme politikalarına ağırlık vereceklerini açıkladı.
Ümraniyespor'da bugün yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa Ömür Aydın seçildi.
Ümraniyespor'un yeni başkanı, bugün yapılan genel kurulda belli oldu. Başkanlık görevine Ömür Aydın seçildi. Aydın, bir önceki dönem başkanı Tarık Aksar'a teşekkür ederek; altyapı, tesisleşme ve gençleşme politikalarına ağırlık vereceklerini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor