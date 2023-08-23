Ümraniyespor'da Ömür Aydın başkan seçildi

Ümraniyespor'un yeni başkanı, bugün yapılan genel kurulda belli oldu. Başkanlık görevine Ömür Aydın seçildi. Aydın, bir önceki dönem başkanı Tarık Aksar'a teşekkür ederek; altyapı, tesisleşme ve gençleşme politikalarına ağırlık vereceklerini açıkladı.