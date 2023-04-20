Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Bursaspor'u çalıştıran Mustafa Er'in getirildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Bursaspor'u çalıştıran Mustafa Er'in getirildiğini açıkladı.
HangiKredi Ümraniyespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.Ümraniyespor, topladığı 23 puanla Süper Lig'de 18'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor