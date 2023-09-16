Ümraniyespor, Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.