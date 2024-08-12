Ümraniyespor, Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti

Ümraniyespor, 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti.

1'inci Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, evinde Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Süleyman Bahadır düdük çaldı. Süleyman Bahadır'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ile Ramazan Ufuk Avdaş yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi Ümraniyespor 3-0 kazandı ve 1'inci Lig'e 3 puanla başladı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Barış Ekincier, 55 ve 86'ncı dakikada Georgi Minchev kaydetti.