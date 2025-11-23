Ümraniyespor, Bodrum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada orta sahada Serkan Göksu'ya yaptığı faul sonrasında hakem Gürcan Hasova, Musah Muhammed'e sarı kart gösterdi. 1 dakika arayla ikinci sarı kartı gören Musah Muhammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23. dakikada sol taraftan Barış Ekincier'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında Glumac'ın kafa vuruşunda kaleci Saousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında seken topu Ajeti uzaklaştırdı.

25. dakikada Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, kendi yarı alanının sağ tarafında topla ilerleyen Brazao'nun arkadan formasını çekmesi üzerine hakem Gürcan Hasova tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

38. dakikada Bodrum FK'da kaleci Sousa'nın kısa kalan pasında topu göğsüyle kontrol eden Atalay Babacan, ceza sahası içine girip, rakibini geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Fredy'nin yaptığı ortada savunmanın dokunmadığı top, altıpas üzerinde Ajeti'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar altıpas içerisinde topla buluşan Ajeti'nin vuruşunda meşin yuvarlak yine üst direkten döndü.

69. dakikada sol kanattan Barış Ekincier, rakiplerini geçerek topla birlikte ceza sahasına girdi. Ekincier'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa'nın kurtardığı top boşta kaldı ve kale önünde Talha Bartu Özdemir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0

82. dakikada sol kanattan Dmitrov'un attığı pasta penaltı noktası solunda topu kontrol eden Fredy'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'da kaldı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Harun Güngör, Barış Çiçeksoyu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Bardhi dk. 77), Glumac, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz, Atalay Babacan (Talha Bartu Özdemir dk. 66), Djokanovic, Serkan Göksu, Hoti, Barış Ekincier (Yusuf Deniz Şaş dk. 90), Batuhan Çelik (Ömer Kanpalta dk. 90)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Efe Anaç, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Ali Yavuz Demir, Orhan Uğur

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Bodrum FK: Sousa, Imeri (Okita dk. 86), Ajeti, Furkan Apaydın, Mert Yılmaz, Yusuf Sertkaya (Ahmet Aslan dk. 59), Musah Mohammed, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 74), Fredy, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dimitrov dk. 46)

Yedekler: Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Adem Metin Türk, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Gol: Talha Bartu Özdemir (dk. 69) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Yunus Emre Yılmaz (dk. 25) (Ümraniyespor), Musah Muhammed (dk. 11) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ali Habeşoğlu, Imeri (Bodrum FK) - İSTANBUL