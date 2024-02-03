Ümraniyespor - Bodrum FK maçında yan hakem istifa etti

1'inci Lig'in 21'inci haftasında bugün oynanan Ümraniyespor - Bodrum FK maçında görevli yan hakem Baran Eraslan, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hakemliği bıraktığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bugün konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Eraslan'ın dün TFF'ye sağlık sorunu nedeniyle maça gidemeyeceğini belirtmesi üzerine karşılaşmada başka yan hakem görevlendirildi. Bugün de Baran Eraslan'ın istifa dilekçesinin TFF'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Futbol Federasyonu, Baran Eraslan'ın sosyal medya paylaşımıyla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İzmir bölgesi 1'inci Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamalar doğru bilgileri yansıtmadığı için kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor - Bodrumspor FK maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak, adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün (03/02/2024) de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BARAN ERASLAN: HAK, HUKUK BİLMEYEN ADALETTEN YOKSUN BÜYÜKLERİME DE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu arada Baran Eraslan'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım. Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum."