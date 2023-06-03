Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik sorumlusu Hayati Köse, motivasyon açısından oyuncuları üst seviyede tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Köse, ligden düştükten sonra hem kadro hem moral olarak zor dönem yaşadıklarını belirtti.

Ligden düşmelerine rağmen ligi ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynadıklarını hatırlatan Köse, "Ligin kaderini belirleyecek durumda olduğumuz için oyuncuları elimizden geldiğince üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Oyunun hakkı bana göre beraberlikti. Üretmekte sıkıntı yaşadık ve maalesef kaybettik." diye konuştu.

Buz: " Giresunspor'u ligde tutmak istiyoruz"

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımı ligde tutmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor maçında puan alamadıklarını hatırlatan Buz, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimizde matematiksel olarak devam etme açısından önemli maça çıktık. Onurlu bir mücadele veren Ümraniye'ye karşı çıktık ve kazandık. Matematiksel olarak iddiamızı son haftaya taşıdık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Giresunspor'u ligde tutmak istiyoruz. Çok önemi bir maç kazandık. Üstün taraf bizdik. İyi pozisyonlara girdik. Farklı da kazanabilirdik. Takımı tebrik ediyorum. Baskı altında kazanmayı başardık."