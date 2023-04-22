Ümraniyespor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, henüz istedikleri seviyeye gelemediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Maçtan önce favoriydik, maçı kazandık. Rakibimiz gücü oranında elinden geleni yaptı. Zorlu maçlar oynadılar, son dakikalarda puanlar kaybettiler. Bugün de iyi başladılar. Oyuna hakim olmaya başlayınca ve gol de gelince oyundan kopmalar başladı. Pozisyonlar bulduk ama atamadık ama 2-0 kazanmak olumlu bir durum. Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı'nı kutlarken, yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama üçüncü bayramı kattık. Oyuncular elinden geleni gösterdi. Bugün bizim için güzel oldu. Eksiklikler olsa da olumlu işler sevindirici. Oyun felsefesi, takım kadrosu oluşturmak, sürdürülebilir hale getirmek önemli. İstediğimiz seviyeye henüz gelemedik" diye konuştu.

Son 2 maçta gol yemediklerini hatırlatan Güneş, "Çok gol yiyen bir takımdık, gol yememiz düştü. Hiçbir şeye bakmadan kendimizle yarışacağız. Oyuncuları değiştirerek geliştireceğiz. Başarılı olamayanları değiştireceğiz. Şu anda olumlu taraflarımız daha önemli." dedi.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı ile ilgili olarak Güneş, "Sahamızda iyi hocaları olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Önümüzde kalan maçlar var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Geçen hafta koşmayan, birlikte oynamayan, rakibi rahatsız etmeyen bir takım olarak eksiktik. Bugün de zaman zaman top kaybı yaptık. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilirdik. Bu yıl Beşiktaş'ın kabuğunu değiştirirken mevcut oyuncuların takıma ait olduğunu hissetmek ve bu kadroyla devam etmek için uğraşıyoruz. Eldekilerin uyumlu olması bizim de kulübün de oyuncuların da işine gelir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Trabzon deplasmanında forma giyen ancak bu hafta kadroya alınmayan Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili de konuşan Güneş, "N'Koudou ile ilgili fikrimde değişen bir şey yok. O gün ihtiyaç vardı, bugün ihtiyacımız yoktu, kadroya almadık. Onur Bulut hasta olduğu için oynamadı. Rosier de son haftalarda iyi gidiyor. İyi oynadı, daha iyi oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.