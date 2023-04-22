İstanbul'da tempo çok yüksek! Şık golle perde açıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, 25'te Redmond'ın golüyle öne geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Beşiktaş karşılaşıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda Beşiktaş hanesine 59 puan yazdırdı. Kartal, lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası teknik sorumlu Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.
Ümraniyespor: Orkun, Sackey, Kayode, Avounou, Onur, Oğuz, Umut, Geraldo, Kartal, Glumac, Popov
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Redmond, Aboubakar
25' GOL: Ümraniyespor savunması topu uzaklaştıramadı. Cenk Tosun, savunma arkasına sarkan Redmond'a şık bir aşırtma pas gönderdi. Redmond düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
18'KAÇTI! Vincent Aboubakar'ın pasında Cenk Tosun, karşı karşıya pozisyonda kaleci Orkun'u geçemedi.
14'NET FIRSAT! Strahil Popov'un ortasında Olarenwaju Kayode bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Mert harika çıkardı.
8' Beşiktaş bu bölümde kenar ortalarla tehlike yaratmaya çalışıyor.
6' İlk dakikalar düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü oynuyor.
1' Ümraniyespor maça atak başladı.