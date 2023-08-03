Ümraniyespor, Berk Taşkın'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen stoper Berk Taşkın'ı renklerine bağladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen stoper Berk Taşkın'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.
Samsun temsilcisine 2021'de transfer olan Berk Taşkın, 2 sezonda toplam 28 defa 1. Lig müsabakasına çıktı, 1 kez de gol sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor