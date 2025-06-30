Ümraniyespor, Batuhan Çelik'i Yeniden Kiraladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, RAMS Başakşehir'den Batuhan Çelik'i 2025-2026 sezonu için yeniden kiraladığını duyurdu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Batuhan, Ümraniyespor'da 24 maçta 3 gol atmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, RAMS Başakşehir'den Batuhan Çelik'i yeniden kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Batuhan Çelik'in 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni sezonda da aynı inanç, aynı aidiyet ve aynı tutkuyla mücadeleye devam." ifadeleri kullanıldı.

Batuhan Çelik, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor'da 24 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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