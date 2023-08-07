Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar Görevinden Ayrıldı

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili açıklama yapan Başkan Tarık Aksar, "Saygıdeğer Ümraniyeliler, bugün sizlere, 4 yıldır gururla hizmet ettiğim Ümraniyespor Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı bildirmek istiyorum. Bu kararı almamda, kulübümüzün 83 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma onurunu yaşadığımız günden bu yana geçen süre boyunca maddi ve manevi olarak büyük bir yorgunluğa ulaşmam etkili olmuştur. Bu süreçte beni destekleyen ve yanımda olan tüm yöneticilerimize, sportif direktörlere, teknik ekiplere, kulüp personelimize ve aileme derin bir minnettarlık duyuyorum. Ümraniyespor'un başarısı için yaptığınız fedakarlıklar ve emekler takdiri hak ediyor. Sizlerin desteği olmadan bu süreci başaramazdık ve gururla söyleyebilirim ki, hep birlikte büyük başarılara imza attık. Beni bu göreve talip olmam için cesaretlendiren belediye başkanımız İsmet Yıldırım'a da bugüne kadar olan destekleri için teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de Ümraniyespor camiasına etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven ve desteğiniz için müteşekkirim. Bu süreçte birlikte yaşadığımız anılar, benim için unutulmaz olacak. Ümraniyespor'a bağlılığım her zaman devam edecek ve gelişmeleri büyük ilgiyle takip edeceğim. Kongre sürecine yönetim bilgilendirme kulübümüzün resmi sayfaları tarafından yapılacaktır. Hakkınızı helal edin" dedi. - İSTANBUL