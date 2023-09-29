Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Levent Ayçiçek'in attığı golle Bandırmaspor galibiyete ulaştı.

Ümraniyespor, Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Bersan Duran, Ömer Lütfü Aydın

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu- Uğur Kaan Yıldız (Dk. 76 Bouali), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev, Cofie (Dk. 46 Onur Ayık), Emre Demir (Dk. 46 Serkan Göksü), Klonaridis (Dk. 76 Bregu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 83 İlhami Siraçhan Nas), Saponjic

BANDIRMASPOR: Gelios- Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 82 Emirhan Aydoğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Soukou), Levent Ayçiçek, Doğan Can Davas (Dk. 59 Mehmet Özcan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Taha Batuhan Yayıkcı), Djitte (Dk. 59 Bobadilla)

GOL: Dk. 22 Levent Ayçiçek (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Levent Ayçiçek (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Ümraniyespor) – Mulumba, Mexer, Soukou (Bandırmaspor)

1'inci Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü Levent Ayçiçek kaydetti. Deplasman ekibi bu maçın ardından puanını 15'e yükseltirken, ev sahibi ekip ise 2 puanda kaldı.