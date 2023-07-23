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Ümraniyespor, Bamba ve Bregu'yu kadrosuna kattı

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Ümraniyespor, yeni sezon öncesi forvet oyuncuları Daouda Bamba ve Dejvi Bregu'yu transfer etti. Bamba ile 1 yıllık, Bregu ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor, forvet oyuncuları Daouda Bamba ve Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Daouda Bamba ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Bamba bir dönem İzmir ekibi Altay'da da forma giymişti.

İstanbul ekibi, geçen sezonu Boluspor'da tamamlayan 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Dejvi Bregu'yu da renklerine bağladı. Bregu'yla da 1 yıllık sözleşme imzalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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