Ümraniyespor, Bamba ve Bregu'yu kadrosuna kattı

Ümraniyespor, yeni sezon öncesi forvet oyuncuları Daouda Bamba ve Dejvi Bregu'yu transfer etti. Bamba ile 1 yıllık, Bregu ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.