Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bu şampiyonluk sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına armağan olsun." dedi.

Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edenTrabzonspor'u kutlayarak sözlerine başlayan Uçar, "Trabzonspor Kulübünü, değerli hocası benim de hocam olan Sayın Abdullah Avcı ve ekibini tüm camialarını tebrik ediyorum. Çok hak ettikleri bir başarı elde ettiler. Onların şampiyonluklarından bir gün sonra onun talebesi olan şahsımın takımının da bu güzel mutluluğa ulaşması, hayatta yaşanabilecek mutlulukların başında geliyor. Ben Ümraniye'de doğan, büyüyen, hayatının tamamını burada geçiren bir insanım. Altyapının tüm branşlarında kaptanlığını yapan bu semte fazlasıyla aidiyeti olan bir insanım. Geçen sene 25 Ekim 2020 tarihinde 'bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu hayalin kulüp tarihinde Süper Lig'e ilk çıkarak sonlandırdığımız bir serüvene dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla hayalimiz gerçek oldu. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig'de." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, 33 hafta boyunca ilk 2 içinde yer aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Belki de TFF 1. lig tarihinin en zor ligi olarak gösterilen ligde birçoğundan daha az bütçe, taraftar desteği ve mütevazi kulüp olmamıza rağmen böyle güzel mutluluğa ulaşmak bizim adımıza çok mutluluk verici. Lig başladıktan sonra çocukların bana oyunlarından verdiği güçle 8. haftadaki Samsun maçı sonrası, 'herkese oyun anlamında meydan okuyacağız' demiştim. Bugün o sözümü tutmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Bu güzel mutluluğa erişmemizde katkısı olan en başta oyuncularımın, değerli ekibimi, başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz, belediye başkanımız ve tüm kulüp çalışanlarımızı, ailemi ve taraftarlarımız canı gönülden tebrik ediyorum. Onların yardımıyla bu işi başardık. Bu güzel şampiyonluk herkese hayırlı olsun. Sokakları denize çıkmayan semtin çocuklarına da armağan olsun."???????