Üye Girişi
Haberler

Ümraniyespor, Ayman Bouali'yi transfer etti

Spor Haberleri

1'inci Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti. Kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı.

1'inci Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title