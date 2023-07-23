Ümraniyespor, Ayman Bouali'yi transfer etti
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1'inci Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti. Kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı.
1'inci Lig takımlarından Ümraniyespor, kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor