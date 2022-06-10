Ümraniyespor, Avonou'yu renklerine bağladı - Haberler

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Ümraniyespor, Avonou'yu renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ümraniyespor, Avonou'yu renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Kongolu Durel Avounou'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Kongolu Durel Avounou'yu kadrosuna kattı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transfer hız kazandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Fransa'nın Le Mans takımında forma giyen 24 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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