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Ümraniyespor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Erzhan, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 86 Özgür Baran Aksaka), Donsah (Dk. 46 Cumali Bişi), Enver Cenk Şahin (Dk. 76 Adem Eren Kabak), Mehmet Yiğit, Toure (Dk. 76 Muhammet Arslantaş), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Dk. 74 Barış Ekinciler), Barış Gök

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Popov, Cofie (Dk. 84 Mustafa Eser), Coşkun Şahinoğlu, Serkan Göksu (Dk. 84 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk.72 Uğur Kaan Yıldız), Emre Demir (Dk. 58 Melih Okutan), Klonaridis (Dk. 72 Bregu)

Gol: Dk. 17 Onur Ayık (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Coşkun Şahinoğlu Dk. 69 Abdulsamed Damlu, Dk. 90 Mustafa Eser (Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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