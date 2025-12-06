Haberler

Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 3 Amed Sportif Faaliyetler: 4

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 4-3 yenildi. Maçta Batuhan Çelik ve Benny'nin golleri yeterli olmadı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 4-3 mağlup oldu.

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Oğuz Yıldırım dk. 71), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Ali Turap Bülbül dk. 68), Barış Ekincier (Talha Bartu Özdemir dk. 71), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Yunus Emre Yılmaz, Kubilay Aktaş, Ömer Kanpalta, Muhammet Karasu, Orhan Uğur

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Mosquera (Çekdar Orhan dk. 86), Sabia (Celal Hanalp dk. 77), Fernando (Afena-Gyan dk. 61), Diagne

Yedekler: Veysel Sapan, Sinan Kurt, Kouyate, Yunus Tarhan, Aytaç Kara, Yakup Girişen

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45 ve 53), Benny (dk. 79) (Ümraniyespor), Poko (dk. 37), Burak Öksüz (dk. 41 k.k.), Afena-Gyan (dk. 74), Diagne (dk. 90+3) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Burak Öksüz (Ümraniyespor), Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
