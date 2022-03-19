Ümraniyespor-Altınordu maçının ardından

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, oyunu domine ettiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirterek, "Rakibimiz iyi bir ivme yakaladı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bunun bir sebebi de hava şartları. 60 dakikası karlı zeminde oynanan bir maçı geride bıraktık. Genelde domine ettiğimiz, ısrarla hücum organizasyonları denediğimiz, 32 şut attığımız ancak golü bulamadığımız bir maç oldu." diye konuştu.

Anlık bir hata sonrasında gol yediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "8 maçımız kaldı. Şampiyon olmak istiyoruz. Kazanabilseydik bizim için ciddi bir avantajdı, bunu kullanamadık. Bundan sonra iyi sonuçlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor şartlarda iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncuları iyi hazırladığımızı düşünüyorum." dedi.

Ligi domine eden, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı mücadele etmenin kolay olmadığına değinen Eroğlu, "Rakibimiz duran toplarda etkili. Çok korner attılar, kenardan ortalarla geldiler ama kazanma adına iyi savunma yaptık. Öne geçmek moralimizi yüksek tuttu." şeklinde görüş belirtti.

Gol yemeden kazandıkları son üç maçın önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, bunun takımın üst sıralara çıkmasına katkı sağlayacağını aktardı.