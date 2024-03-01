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Ümraniyespor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçta Uğur Kaan Yıldız ve Popov'un attığı gollerle Ümraniyespor galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Akpınar

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Melih Okutan dk. 79), Glumac, Emre Kaplan, Popov, Cavare, Muhammed Mert, Serkan Göksu (Diniyev dk. 72), Emre Demir (Hasan Ayaroğlu dk. 63), Emrecan Bulut (Onur Ayık dk. 79), Tiago Çukur (Saponjic dk. 72)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim Titebah, Mustafa Eser, Isaac, Batuhan Arıcı

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Caner Baycan dk. 72), Kuban Altunbudak, Ceyhun Gülselam (Enes Yetkin dk. 26), Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 72), Mehmet Gündüz (Erdem Özcan dk. 86), Enes Öğrüce, Ali Kızılkuyu (Murat Uluç dk. 46)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Arda Gezer, Nurettin Küçükdeniz, Hikmet Çolak

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Uğur Kaan Yıldız (dk. 45+1), Popov (dk. 71) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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