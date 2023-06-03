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Ümraniyespor 0-1 Giresunspor

Ümraniyespor 0-1 Giresunspor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada Bajic kaydetti.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

ÜMRANİYESPOR: Berke Özer - Popov, Mustafa Eser, Glumac (Dk. 74 Yunus Mertoğlu), Epureanu, Lenjani (Dk. 83 Batuhan Alıcı), Serkan Göksu (Dk. 83 Mert Yılmaz), Sackey, Oğuz Gürbulak (Dk. 57 Onur Ayık), Kayode, Umut Nayir

GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan - Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Görkem Sağlam, Campuzano (Dk. 66 Mejia), Doğancan Davas (Dk. 66 Murat Akpınar), Savicevic (Dk. 85 Talha Ülvan) Sainz (Dk. 87 Mert Kurt), Bajic

GOL: Dk. 45 Bajic ( Giresunspor )

SARI KARTLAR: Oğuz Gürbulak, Sackey, Glumac, Serkan Göksu, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Kadir Seven ( Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada Bajic kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Eser Giresunspor Spor Haberler

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