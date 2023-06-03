Ümraniyespor 0-1 Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada Bajic kaydetti.
STAT: Ümraniye ŞehirHAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan ÜrünÜMRANİYESPOR: Berke Özer - Popov, Mustafa Eser, Glumac (Dk. 74 Yunus Mertoğlu), Epureanu, Lenjani (Dk. 83 Batuhan Alıcı), Serkan Göksu (Dk. 83 Mert Yılmaz), Sackey, Oğuz Gürbulak (Dk. 57 Onur Ayık), Kayode, Umut NayirGİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan - Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Görkem Sağlam, Campuzano (Dk. 66 Mejia), Doğancan Davas (Dk. 66 Murat Akpınar), Savicevic (Dk. 85 Talha Ülvan) Sainz (Dk. 87 Mert Kurt), BajicGOL: Dk. 45 Bajic ( Giresunspor )SARI KARTLAR: Oğuz Gürbulak, Sackey, Glumac, Serkan Göksu, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Kadir Seven ( Giresunspor )Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada Bajic kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor