Ümraniye Millet Bahçesi'nde Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı, yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Yarışmada bisiklet yarışıyla başlayan etkinlik, koşu yarışıyla devam etti. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Bisiklet yarışının startını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım başlattı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Koşu, bisiklet ve kombine yarış kategorilerinde 20 farklı klasmanda düzenlenen yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bisiklet yarışı ile başlayan Ultimate Ümraniye 8 kilometrelik koşu yarışı ile devam etti. Yarışmacılar kayıtlarını yaptırdıktan sonra yerlerini aldı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen yarışı Belediye Başkanı İsmet Yıldırım başlattı.

'SPOR YAPAN BİR NESİLLE TÜRKİYE DAHA İLERİYE GİDECEK'

Yarışmadan önce açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Yine bir etkinlik ile Millet Bahçemizde beraberiz. Bisiklet yarışına 100 kişi katılıyor. Daha sonra koşu olacak. Koşuda ise 500 sporcumuz var. Toplam 600 kayıtlı sporcumuz var. Saat 9.30'da hep beraber 8 kilometrelik bisiklet yarışını başlatmış olacağız. Bisiklet yarışından sonra koşuya başlanacak. Ümraniye'de spor bir başka diyoruz. Sporun her alanında Ümraniye'de varız. Hiçbir şey yapamıyorsanız sabah gelin millet bahçemizde yürüyüş yapın. Spor yapan bir nesille Türkiye daha ileriye gidecek. Ümraniye daha güzel olacak. Sporcularımıza başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

UZUNTAŞ: BİRİNCİ OLARAK BİTİRDİM

Bisiklet yarışmasında birinci olan Gökhan Uzuntaş, 'Daha önce böyle yarışlar yapılıyordu ama ben ilk defa katıldım. Güzel bir organizasyon. Hava koşulları biraz sertti. Hem soğuk hem rüzgar var. Birinci olarak bitirdim. Mutluyum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Koşu yarışmasına katılan Burhan Kanoğlu ise 'İlk defa katılıyorum. Soğuk bir İstanbul sabahında keyifle bekliyoruz. Heyecanlıyız ama zihnen ve bedenen koşuya hazırız. Her ne kadar soğuk olsa da koşmamıza engel değil. Ümraniye Belediyesi'ne ve bu organizasyonda katkısı geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Bisiklet yarışında kazanan Gökhan Uzuntaş olurken 2'nci Emre Gülen, 3'üncü Yunus Özdemir oldu. Koşu yarışının kazananı erkeklerde Mestan Turhan oldu. Kadınlarda ise Gamze Altuntaş oldu. Kombine'de bisiklette Bilal Gün birinci olurken onu Gökhan Uzuntaş ve Yunus Özdemir takip etti. Kadınlarda Aliye Rabia Sönmez birinci olurken Aliye Ayta ikinciliğe, Tuğçe Turhan 3'üncülüğe hak kazandı.

Parkuru bitiren tüm yarışmacılara madalya verildi. Dereceye giren yarışmacılara ise kupa verildi. Yarışlar, kupa töreninin ardından sona erdi.