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Ümraniye'de Minik Kramponlar Futbol Turnuvası Yapıldı

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Ümraniye Belediyesi, genç yetenekleri desteklemek için beşinci kez 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenledi. 24 takımın yer aldığı turnuvada başarılı olan sporcular ödüllerini aldı.

ÜMRANİYE Belediyesi genç yetenekleri desteklemek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' düzenledi. Turnuva öncesi konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Minik Kramponlar adı altında yavrularımızla bir turnuva düzenledik. Yavrularımız bizim her şeyimiz. Ümraniye'de 30 ayrı dalda yaklaşık 60 bin gencimizle birlikte spor yapıyoruz" dedi.

Minik Kramponlar Futbol Turnuvası bu yıl beşinci kez Ümraniye'de düzenlendi. Turnuvaya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniyeli çocuklar ve aileleri katıldı. Dudullu Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada, saha 4'e bölünerek aynı anda 4 müsabaka yapıldı. Turnuva, Ümraniye'de bulunan futbol okulları ve takımlara yönelik olarak düzenlendi. Turnuvaya 24 takım ve 360 sporcu katıldı. 24 takım 4 grupta mücadele etti. Turnuvada 68 müsabaka oynandı. Kazanan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının yanı sıra; çanta, suluk, havlu ve futbol topu verildi. Ayrıca turnuvanın en iyi oyuncusu, gol kralı ve en iyi kalecisine de plaket verildi.

En iyi oyuncu Ümraniye Çakmakspor'dan Enes Mete Korkmaz olurken gol kralı 11 gol ile Ümraniyespor'dan Ayberk Ege Turgut oldu. En iyi kaleci ise Ümraniyespor'dan Eren Erbaş seçildi.

Şampiyon Başakspor, ikinci Ümraniye Çakmakspor, üçüncü Hazalspor, dördüncü İstanbul Mesudiyespor oldu.

'ÜMRANİYE'DE SPOR BİR BAŞKA'

Turnuva öncesi konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de spor bir başka. 'Minik Kramponlar' adı altında bu yavrularımızla bir turnuva düzenledik. Yavrularımız bizim her şeyimiz. Ümraniye'de 30 ayrı dalda yaklaşık 60 bin gencimizle birlikte spor yapıyoruz. Bugün de burada hep beraber anne ve babalarla birlikte çocuklarımızın futbol turnuvasını seyredeceğiz. Ümraniye'de gençlerimizin spora, sanata, kültüre ilgisi bir başka. Nice güzel turnuvalarda birlikte olmayı diliyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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