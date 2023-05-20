Ümraniye'de Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Ümraniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Yürüyüşü ile Gençlik Konseri düzenledi. İlyas Yalçıntaş'ın sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ümraniye Belediyesi, farklı branşlardan sporcuların, eğitmenlerin ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla Gençlik ve Spor Yürüyüşü düzenledi. Ümraniye Santral metrodan başlayan yürüyüş, Alemdağ Caddesi'ndeki konser alanında son buldu.

Sporcuların ve diğer vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da gençlerle birlikte en ön safta yer aldı. Mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, konser alanında yürüyüşü sonlandırdı. Kutlamalar kapsamında sahne alan İlyas Yalçıntaş'ın şarkılarına alandaki onlarca genç hep bir ağızdan eşlik etti.

'BUGÜN GENÇLERİMİZİN BAYRAMI'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde gençlerle birlikteyiz. Gençlerin tutkun olduğu İlyas Yalçıntaş da bizimle birlikte. Gençlerimizi seviyoruz, Ümraniye'de de 120 bine yakın gencimiz var. Bu sebeple onlara spor, müzik, sanat, kütüphane, seyahat gibi birçok etkinlik sağlıyor ve onlarla beraber oluyoruz. Bugün onların bayramı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmasıyla gençliğe, gençlik bayramını hediye etti. Dünyada gençlik ya da çocuk bayramı olan başka yerler var mı' Sadece Türkiye'de var. Bu günler çocuklarımıza motivasyon sağlıyor, ruhlarını okşuyor, onlara Çanakkale ve Türk milletinin ruhunu, Türkiye'nin ne olduğunu öğretiyor? dedi.

Arkadaşlarıyla Yalçıntaş'ı izlemeye gelen ve bayramı doyasıya kutladıklarını belirten 13 yaşındaki Beste Naz Kölürbaşı da orada bulunmaktan ötürü çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.