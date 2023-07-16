- Ümraniye'de genç yüzücüler, şampiyonluğa kulaç attı

Ümraniye Belediyesi'nin yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen 2. Dönem Sonu Yüzme Yarışı'nda genç yüzücüler kıyasıya rekabet etti. Yarışmaya katılan sporcular arasından 169 kişi dereceye girmeyi başardı.

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İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için 2. Dönem Sonu Yüzme Yarışı düzenlendi. Yarışmaya katılan sporcular galip gelebilmek için kıyasıya rekabet etti.

Ümraniye Belediyesi yüzme havuzlarında verilen eğitimlerin ikinci döneminin bitmesiyle yarışma düzenlendi. Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nda kurslarda eğitim gören sporculara yönelik yarışmaya çok sayıda yüzücü katıldı. 2. Dönem Sonu Eğlenceli Yüzme Yarışı, 2009-2010 doğumlu çocuklar (kız ve erkek), 2011-2012 doğumlu çocuklar (kız ve erkek), 2013-2014 doğumlu çocuklar (kız ve erkek), 2015-2016 doğumlu çocuklar (kız ve erkek), kategorilerinden oluştu. Yüzme yarışında, her kategoride 7, toplamda 169 sporcu dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

"Tüm gençlerimizi tebrik ediyorum"

Yarışmaya katılan çocukları tebrik eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaz kurslarımızın devamıyla 5 bin gencimiz 4 tane yüzme havuzunda yarıştı, bu müsabakalardan önce 169'a düştü. Kendi aralarında yarıştılar ve 21 erkeklerde, 21 de genç bayanlarda çocuklarımız 6 yaş ile 14 yaş arasında müsabakalar yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum, bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.