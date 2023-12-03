Ümraniye'de Engelliler Günü'nde Engelsiz Spor Merkezi Açıldı

ÜMRANİYE'DE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ, FARKINDALIK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

İSTANBUL, - Ümraniye Belediyesi tarafından yenilenerek, üç ay önce engellilerin hizmetine sunulan Engelsiz Spor Merkezi'nin resmi açılışı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. 4 yaş ve üzeri engelli bireyler için; fiziksel aktivite ve eğlenceyi bir araya getirerek, dört ayrı branşta eğitimlerin verildiği Engelsiz Spor Merkezi'nde psikolog ve fizyoterapist desteği de sağlanacak. Spor merkezindeki oyun ve etkinlik, ritim ve dans, bireysel ve grup hareket, yüzme dersleri sayesinde engelli sporcular yeteneklerini keşfedip, başarıya ulaşma fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi'nin engellilere yönelik tanıtım filmi ile başlayan program, Ümraniye Müzik Akademisi Engelliler Korosunun müzik dinletisiyle devam etti. Davetliler, koronun seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen programda sahne alan engelliler korosu dinleyenlere müzik ziyafeti sunarken, Ümraniye Belediyesi Down Futsal Takımı ile TOSSFED Türkiye Down Futsal Milli Takımı da izleyenlere futbol heyecanı yaşattı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN BAŞKAN İSMET YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Ümraniye'deki Engelsiz Spor Merkezi'nin hizmete alımında bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ümraniye Belediyesi'ni, kurdukları müzik korosundan dolayı tebrik ediyorum. Bizlere, birbirinden güzel şarkılar söylediler. Belediyemizin, bu özel çocuklarımıza gösterdiği ilgi çok güzel. Önceden çocuklarımızı bir odaya hapsediyorduk. Ancak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde engellilerimiz evlerinden çıkıp, sosyal hayata dahil oldular. Bakanlık olarak her zaman sporcularımıza destek oluyoruz. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Onlar için çaba gösteren antrenörleri, yöneticileri ve ailelerini kutluyorum. Ayrıca bu organizasyon için belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN YILDIRIM: "ÜMRANİYE'DE ENGEL YOK"

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Toplumun her kesimi için çalışıyoruz. Özellikle de engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmayı kendimize misyon edindik. Sporda, sanatta, kültürde ve siyasette onlara kapı açmalıyız. İlçemizde yaptığımız hizmetlerle de her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Ümraniye'de engel yok. Bu vesileyle hizmete aldığımız engelsiz spor merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle de Sayın Bakanımıza emeği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN AŞKIN BAK, ÖZEL ANTRENÖRLERE SERTİFİKALARINI VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği özel sporcu antrenörlük kursuna katılan ve yardımcı antrenörlük belgesini almaya hak kazanan antrenörlere belgeleri, Bakan Aşkın Bak ve Başkan Yıldırım tarafından verildi.