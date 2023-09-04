Ümraniye'de Drift Yapan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye'de yolu keserek drift atan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Sürücülere toplamda 50 bin 480 TL cezai işlem uygulandı. 7 sürücü hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye'de yolu keserek drift atan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Sürücülere toplamda 50 bin 480 TL cezai işlem uygulandı. 7 sürücü hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz Cumartesi günü Tem Kuzey Yol Ümraniye mevkiinde düğün konvoyu yaparak trafiği kapatıp drift yapılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, araç plakaları ve şahıslar tespit edildi.

Sürücü B.G' ye, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 20 bin 342 TL, "Tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 6 bin 890 TL, "Abart egzoz kullanmak" maddesinden 4 bin 064 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak aracı trafikten men edildi.

Sürücüler K.A., N.K., O.T. ve B.Ç.' ye, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek maddesinden 436 TL, "Araçları kamunun rahat huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 436 TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 436 TL cezai işlem uygulandı.

34 ALY 093, 34 RM 6000, 34 EZA 741, 34 KK 3424, 34 CNV 177, 34 EUN 104, 16 AVS 966, 34 S 1719, 34 BFA 27, 34 BFA 77 plakalı araçların tescil plakalarına, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" maddesinden 436'şar TL, "Araçları kamunun rahat huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 436'şar TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak" maddesinden 436'şar TL olmak üzere toplamda tüm sürücü ve araç sahiplerine 50 bin 480 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücüler B.G, K.A, N.K, O.T, B.Ç' ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden işlem yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

34 ALY 093, 34 RM 6000, 34 EZA 741, 34 KK 3424, 34 CNV 177, 34 EUN 104, 16 AVS 966 plaka araç sürücülerin tespiti amacıyla Cumhuriyet savcısının talimatıyla gıyabında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden" adli işlemler yapılarak haklarında yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL