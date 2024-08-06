Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı Zafer Bayramı Judo Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Konya'da düzenlenen Zafer Bayramı Judo Turnuvası'nın 30,46 ve 48 kilogram şampiyonu Ümraniye'deki judocular oldu. Turnuvada Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı toplamda 7 madalya aldı.

3-4 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenen Zafer Bayramı Judo Turnuvası'na 10 ilden 27 kulüp ve 460 sporcu katıldı.

Minikler kategorisinde 30 kiloda Hamza Altın, 46 kiloda Adem Doğru ve 48 kiloda Ece Bostan turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Öte yandan 34 kg'da Buğra Soylu 2'nci, 25 kg'da Ecem Çakır, 32 kg'da Ayşe Nisa Çakmak ve 34 kg'da Muhammed Emin Kopuz 3'üncü oldu. Böylelikle Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı minikler kategorisini 2'nci sırada tamamladı.