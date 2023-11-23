Ümraniye Belediyesi, okullara spor malzemesi desteği sağladı

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan 93 okula 1 milyon 200 bin lira değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan 93 okula 1 milyon 200 bin lira değerinde spor malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre okullara futbol, basketbol, voleybol ve tenis topu gibi 2000'den fazla spor malzemesi dağıtıldı.

Ayrıca malzeme desteği programında ilçede farklı branşlarda sportif faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin mücadele edeceği 16. Geleneksel Spor Oyunları'nın fikstür çekimi de yapıldı.

Yıldırım: "Ümraniye sporla barışık"

Şehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede bulunan tüm spor kulüplerinin de ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki okullara spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Yeter ki sizler spor yapın. Ümraniye sporla barışık. İlçemizde yaklaşık 125 binin üzerinde öğrenci var. Hepsinin lisanslı ve sertifikalı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.