Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Ataşehir'deki Yangına Müdahale Etti

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Ataşehir'de çıkan iş yeri yangınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerden gelen takviye ekip talebine üzerine söndürme çalışmalarına katıldı.

Ataşehir'de bugün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde spor salonunun elektrik kontağından dolayı yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangına çevredeki iş yerlerine de sıçramıştı. Olay üzerine çeşitli ilçelerin itfaiye ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangını söndürmeye intikal etti. Rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyen yangına müdahale etmekte zorlanan Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden yardım istedi. Gelen yardım talebi üzerine Ümraniye Arama Kurtarma Ekibi olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. - İSTANBUL