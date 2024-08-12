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Ümitler Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı

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Türkiye'nin gelecekteki taekwondo yıldızlarını belirlemek üzere düzenlenen Ümitler Taekwondo İl Seçmeleri müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu.

Türkiye'nin gelecekteki taekwondo yıldızlarını belirlemek üzere düzenlenen Ümitler Taekwondo İl Seçmeleri müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bu yılki il seçmeleri, taekwondo sporuna olan ilginin ve gençlerin bu spora olan tutkusunun bir göstergesi olarak dikkat çekti. Çiğiltepe Spor Salonu, genç yeteneklerin yeteneklerini sergilemek ve il şampiyonasına katılabilmek için gösterdikleri mücadeleye ev sahipliği yaptı. Müsabakalarda, sporcuların teknik becerileri, stratejik düşünme yetenekleri ve fiziksel dayanıklılıkları ön plana çıktı.

Müsabakalar sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliklerin düzenlenmesindeki amacın, genç sporcuların yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak ve taekwondo sporunun yaygınlaştırılmasını desteklemek olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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