Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı Spor Haberleri Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi. Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +90 kiloda mücadele eden Recep Ergin, bronz madalya mücadelesinde Japon Dota Arai'ye altın skorda yenilerek beşincilikte kaldı. Organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ile kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ikinci turda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Ecem Baysuğ ise ilk turda rakiplerine yenildi. Bu sonuçlarla Türkiye, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında beşinci basamakta yer aldı. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, yarın karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Recep Ergin Türkiye Spor Haberler

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