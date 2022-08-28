Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Spor Haberleri Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda karma takımlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda karma takımlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abdülsamet Çakır, Sinem Oruç, Erman Gürgen, Elif Başkut, Recep Ergin, Merve Nur Alkış, İbrahim Tataroğlu, Zeynep Betül Sarıkaya, Ömer Faruk Turgutlu ve Gülzade Korkmaz'dan oluşan milli takım, ilk turda Kazakistan'ı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransa'ya 4-3 mağlup olan milliler, repesaj maçında Gürcistan ile karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen ay-yıldızlı sporcular, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'nın rakibi oldu. Ukrayna'yı altın skorda 4-3 yenen milliler, dünya üçüncülüğü elde etti. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Dünya Şampiyonası Spor Haberler

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