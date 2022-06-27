Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. sırada yer aldı. Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. sırada yer aldı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ferdi müsabakalarda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye bu sonuçla organizasyonu 3. sırada tamamladı. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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