Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. oldu
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. sırada yer aldı.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye 3. sırada yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ferdi müsabakalarda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye bu sonuçla organizasyonu 3. sırada tamamladı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor