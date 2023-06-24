Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı

Portekiz'de süren Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı. Milli sporcu Tuana Gülenay, kadınlar 70 kilonun finalinde Litvanyalı Marta Navickaite'yi yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcular İbrahim Tataroğlu, erkekler +90 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov'a yenilerek gümüş, Fatih Dursun, erkekler 90 kiloda Hollandalı Bram Nederbragt'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bireysel mücadelelerde 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan milli sporcular, genel klasmanda üçüncü oldu. Organizasyon yarın takım mücadeleleriyle devam edecek.