Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Sinem Oruç altın, erkeklerde ise Erman Gürgen bronz madalya elde etti. Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Sinem Oruç altın, erkeklerde ise Erman Gürgen bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci gün müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Sinem Oruç, finalde Avusturyalı Emily Starzer'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkekler 73 kiloda mücadele eden Erman Gürgen ise bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Joshua de Lange'i yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Organizasyonda erkekler 66 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Turgutlu da sıkletinde 7. sırada yer aldı. 40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 26 Haziran'da sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Spor Haberler

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