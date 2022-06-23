Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Zilan Ertem, altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 40 kiloda Zilan Ertem, finalde Slovak Patricia Tomankova'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Organizasyonda aynı kiloda mücadele eden milli sporcu Begümnaz Doğruyol ise çeyrek finalde Fransız rakibi Jehanne de Bouard'a yenildi. 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya da sıkletinde 5'inci oldu.

40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, 26 Haziran'da sona erecek.