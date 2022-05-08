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Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türk sporcular 11 madalya kazandı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türk sporcular 11 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş 3 bronz madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 73 kiloda Erman Gürgen, +90 kiloda Recep Ergin altın, 70 kiloda Ecem Baysuğ gümüş, +70 kiloda Elif Başkut, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya aldı.

Bronz madalya maçlarında mücadele eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Gülzade Korkmaz, 63 kiloda Tuana Gülenay, erkekler 81 kiloda Mertcan Kömpe ve 90 kiloda Mevlüt Öztaş rakiplerine yenilerek organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Milli takım, şampiyonayı 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bronz Madalya, Romanya, Milli, Judo, Spor, Haberler

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