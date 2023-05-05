Ümit ve Genç Erkek Milli Basketbol Takımları, Kocaeli'de kamp yapacak

Ümit ve Genç Erkek Milli Basketbol Takımları, Kocaeli'de kampa girecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'da 24 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek 2023 Genç Erkekler Dünya Kupası'na katılacak 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Yunanistan'da 8-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Milli Takımı, 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Kocaeli'de çalışmalara başlayacak.

Antrenör Fikret Doğan yönetiminde kamp yapacak milli takım kadrolarında toplam 33 sporcu yer alacak.