- Ümit Şengül: "Seneye bambaşka bir takım olacağız"

İZMİR - Ligin son maçında Altay'ı 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, önümüzdeki sezon yapacakları takviyelerle bambaşka bir takım olacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay'a konuk olan Kasımpaşa, rakibini 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Ümit Şengül, Kasımpaşa tarihinin en fazla puanını topladıklarını ifade ederek, "Sezona kötü başlayan ve herkesin düştü dediği Kasımpaşa inanılmaz işler ortaya koydu. İkinci yarı, ligin en çok puan toplayan ikinci takımıyız. Gol kralı çıkardık, milli takıma oyuncu verdik. Kaliteli oyuncularımız var. Tüm oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

Bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam etmek istediklerini söyleyen Şengül, "Hedef kovalayan bir takım olmak istiyoruz. Mevcut takıma takviyelerle seneye bambaşka bir takım olacağız" diye konuştu.