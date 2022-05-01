Ümit Şengül: 'İyi bir maç izlettik'

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'e sahasında 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından konuştu. Güzel bir karşılaşma izlettiklerini söyleyen Şengül, kalan maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İki denk takımın mücadelesi olduğunu söyleyen Şengül, "İzleyenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya kötü başladık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Geriden çıkarken kaybettiğimiz toplar nedeniyle goller yedik. Sakatlanan 2 stoperimizi ciddi şekilde aradık bu maçta. İkinci yarıda maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Mücadele verdik ama başarılı olamadık. Rakibi tebrik ediyoruz. İnanılmaz mücadele edip koşan bir takımımız var. Kalan maçları da kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Maçın ardından yaşanan gerginlikle alakalı da konuşan Şengül, "Oyuncumuzun topu onlara atmasını istedi Emre hoca. Ama ilk yarıda Trezeguet'nin kapıp gittiği topta oyuncusuna bir şey söyledi mi merak ediyorum. Oyuncular da reaksiyon olarak tepki gösterdiler. Bir şeyi eleştirirken önce kendilerine bakacaklar ondan sonra karşı tarafı eleştirecekler" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor