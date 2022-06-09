Ümit milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Ümit milliler, Kazakistan maçı hazırlıklarını tamamladı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Kazakistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Kazakistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 30 Mayıs Pazartesi gününden bu yana kamp yapan ay-yıldızlıların Kazakistan maçının ardından grubun son karşılaşmasında 14 Haziran Salı günü Danimarka'ya konuk olacağı belirtildi. AA / Süha Gür - Spor Kazakistan Spor Haberler

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