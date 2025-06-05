Ümit Milliler, Karadağ ile 1-1 Beraber Kaldı

Ümit Milliler, Karadağ ile 1-1 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Türkiye'nin golü Baran Ali Gezek'ten, Karadağ'ın ise Medojevic'ten geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tolga Akbaba, Emrah Altınbağ, Mete Topçu

Türkiye : Deniz Ertaş, Ege Bilsel (Dk. 46 Ayberk Karapo), Ali Şahin Yılmaz (Dk. 28 Hamza Güreler), Yiğit Efe Demir, Emrecan Terzi (Dk. 84 Baran Moğultay), Eyüp Aydın (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Sami Satılmış (Dk. 64 İzzet Çelik), Burak İnce, Baran Ali Gezek, Semih Kılıçsoy, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 78 Ali Habeşoğlu)

Karadağ : Domazetovic, Roganovic, Franeta, Dakic, Vukotic, Carevic (Dk. 90+5 Malentijevic), Miranovic (Dk. 78 Mrvaljevic), Dukanovic, Jukovic (Dk. 65 Medojevic), Knezevic (Dk. 65 Vukovic), Perisic

Goller: Dk. 81 Baran Ali Gezek (Türkiye), Dk. 90+1 Medojevic ( Karadağ )

Sarı kartlar: Dk. 17 Miranovic, Dk. 47 Dragan, Dk. 90+2 Perisic, Dk. 90+3 Domazetovic, Dk. 90+6 Mrvaljevic ( Karadağ ), Dk. 55 Ayberk Karapo, Dk. 66 Semih Kılıçsoy, Dk. 69 Hamza Güreler, Dk. 80 Deniz Ertaş, Dk. 90+5 Yunus Emre Konak (Türkiye)

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada rakip savunmadan topu kapan Burak İnce'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Domazetovic, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

11. dakikada Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Vukotic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Perisic'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, sağına yatıp meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada Baran Ali Gezek'in pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Eyüp Aydın'ın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak, Karadağ savunmasına çarpıp Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

64. dakikada Dukanovic'in pasında topla buluşan Carevic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yandan auta gitti.

81. dakikada milliler golü buldu. Emrecan Terzi'nin uzun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Baran Ali Gezek'e aktardı. Baran Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

90+1. dakikada Karadağ eşitliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Medojevic'in ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki

ABD'nin seyahat kısıtlamasına o ülkeden sert tepki
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.